Министр спорта РФ о бойкотах фанатов из-за Fan ID: «Будем вести разъяснительную работу»

Министерство спорта России будет вести разъяснительную работу с болельщиками о важности Fan ID, дабы не допускать бойкотов соревнований. Об этом глава федерального ведомства Олег Матыцин заявил на расширенном заседании коллегии татарстанского Минспорта в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

По словам Матыцина, целью общения с болельщиками должна стать выработка общего взаимопонимания по данному вопросу.

«Мы обязательно будем делать всё необходимое, чтобы проводить информационно-разъяснительную работу с болельщиками. Будем общаться с ними и объяснять, что введение Fan ID сделано исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт на стадионах. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание», — подчеркнул министр спорта РФ.

Ранее стало известно, что фанаты московского «Спартака» намерены бойкотировать игры Российской премьер-лиги из-за ввода Fan ID.