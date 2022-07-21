Министр спорта РФ Матыцин выступил на открытии «Игр Дружбы» в Казани

Министр спорта России Олег Матыцин выступил с речью на церемонии открытия «Игр Дружбы» во Дворце водных видов спорта. Он подчеркнул, что в Казани всегда успешно проводят любые соревнования.

«Рад быть с вами и всеми нашими друзьями из 16 стран мира, чьи представители будут здесь соревноваться. И рад быть свидетелем старта первых «Игр Дружбы». Думаю, что они станут традиционными, несмотря на временные трудности. Уверен, что эти соревнования пройдут столь же успешно, как и все предыдущие, проходившие в Казани — что Универсиада, что чемпионат мира по водным видам спорта.

Благодарен всем организаторам за тот праздник, который мы дарим зрителям. Мы будем демонстрировать свою приверженность принципам спорта и сделаем все, чтобы наши спортсмены в скором времени вернулись на международные старты», – приводит слова министра корреспондент «Татар-информа».