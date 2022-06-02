Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал введение в РПЛ нового лимита на легионеров

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение в Российской Премьер-лиге (РПЛ) нового лимита на легионеров (13+12). По словам министра, новый лимит, как минимум не навредит ни зрелищности, ни конкурентоспособности российского футбола.

«После долгих консультаций пришли к мнению, что эта форма наиболее оптимальна. Как она будет работать в дальнейшем, увидим, когда начнется новый чемпионат. Да во многих клубах столько легионеров и не будет. Но после многократных консультаций с РФС и РПЛ мы дали согласие на этот формат, ориентируясь на их мнение. Надеюсь, что это как минимум не навредит ни зрелищности, ни конкурентоспособности российского футбола», – цитируют Матыцина «Известия».

Напомним, начиная с сезона 2022/23, в заявке команд РПЛ могут быть не более 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом. Однако, одновременно на поле смогут находиться не более восьми легионеров.

Ранее стало известно, что завтра, 3 июня, клубы Российской Премьер-лиги обсудят судьбу нового турнира Кубка лиги. На заседании обсудят календарь будущего турнира и его регламент, в том числе, и лимит на легионеров.