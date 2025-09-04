Министр спорта РФ Дегтярев заявил, что Россия примет участие на ОИ-28 в полном составе

Фото: minsport.gov.ru

Министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил о том, что национальная сборная России готовится принять участие на Олимпиаде-2028 в полном составе. Данную информацию глава минспорта России подтвердил на спортивной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сложная ситуация с зимними Олимпийскими играми, допуск пока есть только по трем видам спорта. Мы желаем нашим спортсменам успеха в олимпийском отборе. Важное событие — это летние ОИ 2028 года. Мы готовимся принять участие в полном составе», — сказал Дегтярев в интервью «Матч ТВ».

10-й Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года.

Олимпийские игры – 2028 пройдут в США, в Лос‑Анджелесе, с 14 по 30 июля.