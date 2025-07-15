Министр спорта РФ Дегтярев объяснил, почему Fan ID эффективен

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался об эффективности применения карты болельщика Fan ID.

«Параллельно развивается система идентификации болельщиков (СИБ). С 2022 года оформлено более 2,5 миллиона карт, только за 2024 год – свыше 900 тысяч, включая 190 тысяч детских. Более 135 тысяч карт выданы дистанционно, услуга доступна в 81 регионе и на временных пунктах у стадионов. Это дало эффект: число нарушений порядка на спортивных мероприятиях снизилось на 17,1%. При этом посещаемость выросла почти на 19% – до 2,4 млн зрителей. Среди них 18% – дети, 7% – граждане старше 55 лет. Делается акцент на комфортную, семейную атмосферу на трибунах. Порядок на стадионах – то, что нам нужно», – передает слова Дегтярева «Матч ТВ».

Напомним, Суперкубок России, который состоялся в Казани 12 июля – первый раз, когда на турнире применяют Fan ID. В том матче на трибунах присутствовало более 34 тыс. человек, что стало самой низкой посещаемостью в истории Суперкубка страны.

Fan ID стал обязателен для посещения матчей в РПЛ с 2022 года.