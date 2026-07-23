Министр спорта РФ Дегтярев: ФИФА готова вернуть Россию, но процесс тормозит УЕФА

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не препятствует возвращению российских сборных и клубов на международные турниры, однако УЕФА продолжает затягивать этот процесс.

В эфире «Комсомольской правды» глава ведомства поделился итогами переговорного процесса с международными организациями:

«В футболе переговорный процесс не останавливался. Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА».

Также Дегтярев ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию (AFC). Министр отметил, что не готов давать категоричных оценок, но привел в пример успешный опыт шахматной федерации, которая после перехода в Азию добилась хороших результатов. При этом он подчеркнул, что в каждом виде спорта ситуация индивидуальна.

Кроме того, министр допустил, что решение по возвращению России в футбол может быть найдено через судебные инстанции. По его словам, это даже может стать «облегчением» для международных чиновников, которые не могут продавить решение внутри своих собственных исполкомов.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. При этом в последнее время появлялись сигналы о возможном смягчении позиции: президент ФИФА Джанни Инфантино называл отстранение причиной «разочарования и ненависти», а организация включила Россию в состав участников молодежного чемпионата мира.

Две недели назад Международный олимпийский комитет снял все ограничения с России и восстановил Олимпийский комитет России в своих правах, что также усилило оптимистичные настроения в спортивных кругах.