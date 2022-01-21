Министр спорта РФ: «Более 90% российских олимпийцев прошли вакцинацию от Covid-19»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что все базы, где российские олимпийцы проходят заключительный этап подготовки перед Играми в Пекине, перевели в закрытый режим. Об этом министр заявил на расширенном заседании коллегии возглавляемого им ведомства в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

По словам Матыцина, более 90% спортсменов в олимпийской команде России прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Утвержден новый регламент совместно с Роспотребнадзором. Ежедневное тестирование на базах, они все переведены на закрытый режим подготовки. На базах находятся те спортсмены и обслуживающий персонал, которые фактически протестированы и вакцинированы. На федеральных базах более 99% персонала вакцинированы, спортсмены - более 90% вакцинированы, за исключением тех, кто имеет медицинский отвод», – заявил министр спорта Российской Федерации.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.