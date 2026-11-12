Министр спорта Канады объяснил позицию о невыдаче виз российским хоккеистам

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Министр спорта Канады Адам ван Куверден прокомментировал решение правительства страны не выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года. По его словам, эти меры не направлены против российского народа.

«Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства примет меры для индивидуальной оценки и предотвращения въезда в Канаду российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, намеревающихся принять участие в соревнованиях — вне зависимости от того, есть ли у них уже действующие визы. Эти меры не направлены против российского и белорусского народов. Задача — не допустить правительствам России и Беларуси использовать международные спортивные мероприятия, проводимые в Канаде, в качестве площадок для демонстрации государственной позиции, политической легитимности и пропаганды», — передаёт TSN слова ван Кувердена.

Министр также подчеркнул, что Канада будет допускать к соревнованиям на своей территории только отдельных спортсменов в нейтральном статусе. «Позиция Канады однозначна: до тех пор, пока продолжается конфликт, возвращение к привычному положению дел невозможно», — добавил он.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако правительство Канады официально уведомило ИИХФ и Федерацию хоккея Канады, что не выдаст визы россиянам. МЧМ-2027 пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.