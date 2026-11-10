Министр спорта Канады о России на МЧМ: «Только нейтральный статус»

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Сегодня министр спорта Канады Адам ван Куверден высказался об участии сборной России в молодежном чемпионате мира по хоккею.

«Позиция ИИХФ и правительства Канады относительно допуска спортсменов из России и Беларуси была четкой с 2022 года: если они не выступают в нейтральном статусе, то не будут допущены к соревнованиям. Применение нейтрального статуса не тестировалось в командном формате. До решения CAS ИИХФ четко заявляла, что Россия и Беларусь не будут участвовать, и мы продолжаем отталкиваться от этого, сотрудничая с федерацией хоккея Канады, сотрудничая с ИИХФ. Что касается участия Норвегии в этом турнире, на прошлой неделе я говорил с министром спорта Норвегии, это был хороший разговор. Мы надеемся увидеть норвежских спортсменов в Альберте в декабре и январе», – сказал Ван Куверден.

Подчеркнем, что днем ранее ИИХФ дополнительно уведомила Россию об участии на турнире. Она на МЧМ займет место Норвегии. На групповом этапе сборная должна встретиться с Канадой, Чехией, Швейцарией и Латвией.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.