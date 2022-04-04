Министр спорта и туризма Польши призвал исключить россиян из МОК

Всех россиян нужно исключить из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций до тех пор, пока РФ не закончит конфликт на Украине и не компенсирует ей ущерб, заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях», - сказал министр на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

По словам Бортничука, в последние годы Россия вела агрессивную дипломатическую политику и покупала себе места в ключевых спортивных федерациях.

Однако, он отметил, что отдельным российским спортсменам нужно разрешить продолжить международные выступления вне зависимости от их позиции в украинском вопросе, но представлять Россию на чемпионатах они не должны.

«Моя позиция, как и позиция министров из Великобритании, США, Австралии такова, что иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ. Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине», – подчеркнул польский политик.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против России. Санкции коснулись и российских спортсменов, которых отстранили от участия в международных соревнованиях.