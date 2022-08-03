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Спорт
3 августа 2022  13:38
Артур Халилуллов

Министр спорта Башкирии раскрыл данные по финансированию ФК «Уфа»

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Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов рассказал о финансировании футбольного клуба «Уфа» на текущий сезон. Напомним, что уфимцы по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ.

Сейчас подопечные Томарова выступают в Первой лиге и занимают в ней 13-е место. В воскресенье «Уфа» сыграла вничью с «Рубином» в Казани.

«Про бюджетное, внебюджетное финансирование, которое идет непосредственно через правительство и министерство спорта  - будет в тех объемах, которые запросил генеральный директор клуба. Он запросил цифру, эта цифра и будет в полном объеме выделена», - цитирует Хабибова ТАСС.

Также отмечается, что глава башкирского минспорта не стал называть точную цифру финансирования «Уфы» на сезон 2022/2023. По его словам, это коммерческая тайна.

#ФК Уфа #башкирия и татарстан #футбол #первая лига
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