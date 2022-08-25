Министр спорт РФ Матыцин: Россия остается одним из лидеров мирового спорта

Сегодня в Казани гостем соревнований по брейкингу в рамках Всероссийской Спартакиады был министр спорта России Олег Матыцин. Министр поделился с журналистами планами по развитию формата Спартакиады и вновь подчеркнул, что России всегда готова возобновить спортивный диалог со всеми странами.

«Всегда с большой радостью приезжаю в город спортивной славы Казань. Очень рад, что всегда у вас есть что-то новое, новые команды, новые виды спорта. Вот и сегодня в рамках Спартакиады посетил соревнования по брейкингу. Это говорит о том, что Казань и Татарстана развиваются. Хороший стимул и пример для других регионов. А нынешняя Спартакиада сейчас проводится в 12 регионах России. И Казань является одним из главных участников и организаторов соревнований. И все ваши спортивные объекты всегда доставляют удовольствие и с точки зрения гостеприимства, и с точки зрения профессиональных стандартов. Вижу, что практически все залы наполнены зрителями, высокий уровень конкуренции. Уверен, что это послужит стимулом для развития всех видов спорта в частности и в целом», – цитирует Матыцина корреспондент «Татар-информа».

Подведя первые итоги спортивных результатов Спартакиады, министр не скрывал своего удовлетворения.

«Я считаю, что очень хорошие результаты, подтверждающие что Россия остается одним из лидеров мирового спорта. Очень важно, что при участии всех сильнейших на Спартакиаде идет серьезная конкурентная борьба. Видим амбициозный резерв из молодых спортсменов, они выдерживают конкуренцию с лидерами, а это дополнительный стимул для развития спорта.

Спартакиада точно вошла в наше расписание — она будет проводится в год, следующий за Олимпиадой, дабы оценить резервы и ресурсы регионов, критерии базовых видов спорта, развитие федераций. И критерием игр станут результаты, на основе которых будут формироваться сборные команды. Словом, это очень нужное и своевременное событие в жизни нашей страны. Спартакиада не только ответ на санкции, но и системное событие, которое будет проводиться раз в четыре год как по зимним, так и летним видам спорта».

Матыцин также объяснил, почему Спартакиада проводится в разных городах и регионах России.

«Здесь есть и плюсы и минусы. Изначально в концепции Спартакиады был посыл, что это не Олимпиада, проводимая в одном городе. Да, на сегодняшний день могут себе позволить провести такие соревнования лишь несколько городов, прежде всего Казань. Но проводя Спартакиаду в 12 регионах, мы позволяем им продемонстрировать свои возможности для проведения спортивных соревнований и развития спорта в регионах. Посмотрим, насколько успешным будет этот путь. От обсуждения возможности проведения соревнований в одном городе мы не уходим. Задача Спартакиады — смотр ресурсов страны. Кроме того, мы проводим Игры стран СНГ, стран ШОС, чтобы создать новые форматы и усилить конкуренцию между дружественными странами. Формат открытый. Задача спорта - объединять и пропагандировать ценности».

Говоря о международной спортивной блокаде России, министр повторил, что наша страна всегда готова соревноваться с кем угодно.

«Мы сами не изолируемся. Мы в любой момент готовы к открытому диалогу. Наши спортсмены всегда готовы составить конкуренцию и порадовать наших болельщиков и всю мировую общественность».