Министр СМИ и транспорта Шри-Ланки назвал место в Казани, напомнившее ему Коломбо

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана назвал место в Казани, облик которого напомнил ему виды Коломбо, крупнейшего города островного государства. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».

«Впечатлен видом из окна 12-го этажа здания „Татмедиа“. Кстати, очень похоже на местность вокруг Коломбо. Только у нас с одной стороны море, а вот с другой — похожий городской ландшафт», — заметил шриланкийский чиновник.

Гунавардана добавил, что ему понравилось, как работает детская студия АО «Татмедиа». «В целом этот визит в Татарстан для меня [получился] очень образовательным и просветительским», — подчеркнул он.

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки приехал в Татарстан на XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Обсуждение перспективных направлений сотрудничества также является одной из целей его визита.

Коломбо — крупнейший город Шри-Ланки и ее неофициальная столица. Однако официальной столицей страны с 1982 года является пригород Коломбо — Шри-Джаяварденепура-Котте.