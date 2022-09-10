Министр СМИ и транспорта Шри-Ланки назвал место в Казани, напомнившее ему Коломбо
Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана назвал место в Казани, облик которого напомнил ему виды Коломбо, крупнейшего города островного государства. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».
«Впечатлен видом из окна 12-го этажа здания „Татмедиа“. Кстати, очень похоже на местность вокруг Коломбо. Только у нас с одной стороны море, а вот с другой — похожий городской ландшафт», — заметил шриланкийский чиновник.
Гунавардана добавил, что ему понравилось, как работает детская студия АО «Татмедиа». «В целом этот визит в Татарстан для меня [получился] очень образовательным и просветительским», — подчеркнул он.
Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки приехал в Татарстан на XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Обсуждение перспективных направлений сотрудничества также является одной из целей его визита.