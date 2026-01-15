Министр РТ Леонов пожелал всем спортсменам побыстрее вернуться на международную арену

Фото: Рамиль Гали / "Татар-Информ"

Министр спорта РТ Владимир Леонов оценил уровень и конкурентность россиян на международной арене и пожелал всем спортсменам поскорее вернуться на мировой уровень. Об этом глава минспорта РТ заявил журналистам во время 6-го этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

– Хотелось бы, чтобы все российские спортсмены побыстрее вернулись на международную арену. В принципе, для этого сегодня уже есть предпосылки. Лыжные гонки – это один из основных конкурентов на мировой арене. И первое окно открыто. Надеемся и сжимаем пальцы. Все зависящее от нас мы сделали, остальное в большинстве своем в компетенции Международного олимпийского комитета и от самой страны, которая принимает турниры.

– Можно ли сказать, что мир соскучился по российским спортсменам?

– То, что мир соскучился по российским спортсменам – это 100%. Ведь спортсменам из других стран тоже важна эта конкуренция. Еще раз повторюсь, сегодня Россия, несмотря на долгую изоляцию, конкурентна. Мы сохранили те позиции, которые заложили еще несколько лет назад, – сказал Леонов представителям СМИ во время пресс-подхода.

6-й этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе ЛБК «Мирный» с 15 по 18 января.