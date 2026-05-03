Министр спорта РТ Леонов подвел итоги третьего дня Казанского марафона

Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал события третьего и заключительного дня Казанского марафона, который проходит в столице Татарстана в эти дни.

«Мы в 12-й раз подряд проводим формат Казанского марафона и каждый год стараемся привнести какие-то изменения. К примеру, в этот раз мы скорректировали и сделали более удобной трассу по сравнению с прошлыми соревнованиями. В данном отношении мы входим в топ лучших наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. А учитывая, что сейчас мы проводим соревнования не в один день, а в три – это тоже в общем-то большой вызов. Спасибо администрации города и всем службам Казани за помощь в организации данного масштабного мероприятия», – приводит слова Леонова пресс-служба Министерства.

Также Леонов отметил, что в этом году количество участников Казанского марафона возросло до 45 тысяч, 70% из которых – иногородние. Столицу РТ посетили бегуны из 78 регионов России и 39 стран. Напомним, призовой фонд нынешних соревнований составил свыше 10 млн рублей.

Ранее стало известно, что в чемпионате России, который проходит в рамках Казанского марафона, 32-кратный чемпион России по лёгкой атлетике Владимир Никитин установил новый рекорд страны в марафонской дистанции (42,2 км), преодолев ее за 2:28:09 и превзошел достижение Дмитрия Неделина в Дюссельдорфе. В женском марафоне в Казани победу одержала Луиза Лега (2:23:05) и установила новый рекорд трассы.

Казанский марафон проходит в столице Татарстана в двенадцатый раз подряд с 1 по 3 мая.