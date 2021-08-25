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Ру Тат
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25 августа 2021  21:36

Министр просвещения РФ рассказал о ситуации с ношением масок для учителей

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Пока нет официальных рекомендаций для учителей, касающихся ношения масок в школах. Каждый регион принимает решение самостоятельно, руководствуясь санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«На федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет, каждый регион решает, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, селе, какие решения принимать», — рассказал министр в эфире канала «Россия 24».

Также он порекомендовал педагогам сделать прививку от коронавирусной инфекции и подчеркнул, что эта процедура является добровольной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей в школах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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