Министр просвещения РФ рассказал о ситуации с ношением масок для учителей

Пока нет официальных рекомендаций для учителей, касающихся ношения масок в школах. Каждый регион принимает решение самостоятельно, руководствуясь санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«На федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет, каждый регион решает, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, селе, какие решения принимать», — рассказал министр в эфире канала «Россия 24».

Также он порекомендовал педагогам сделать прививку от коронавирусной инфекции и подчеркнул, что эта процедура является добровольной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей в школах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».