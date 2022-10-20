Министр просвещения РФ Кравцов: «Сегодня школа – это фундамент массового спорта»

В рамках I Всероссийского форума школьных спортивных клубов, проходящего в Казани на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, министр просвещения России Сергей Кравцов поделился с журналистами своим видением роли физкультуры в наших школах, а также пояснил, почему данный форум проходит именно в Казани.

«Это первый форум. Да, любой школьный предмет важен. А такой предмет, как физическая культура позволяет развивать школьников, учит их здоровой жизни, заниматься спортом. Неслучайно в свое время было принято решение об увеличении часов на физкультуру с двух до трех часов в неделю. Мы разработали новые программы по плаванию, футболу, регби, хоккею, шахматам в дополнении к урокам физкультуры. Ребята могут осваивать новые для них программы, которые им интересны, мотивируют — бадминтон, настольный теннис. И мы продолжим эту работу».

Министр также рассказал, что с нового года в России будет принята Единая федеральная программа развития физкультуры в школах.

«Сегодня с учителями, приехавшими со всех уголков страны, в том числе с Луганской и Донецкой народных республик мы обсуждаем те вопросы, которые касаются усовершенствования предметов. Выработаем определенные рекомендации для школ. Недавно принят закон о единых федеральных программах с первого января. По физкультуре мы уже разработали примерную программу, мы ее обсудим, дабы урок физкультуры был интересным, увлекательным. Ремонтируются спортзалы, закупается спортинвентарь. Большинство новых школ строится уже с плавательными бассейнами. Сегодня школа это фундамент массового спорта. Поэтому очень важно привить школьникам здоровый образ жизни со школьной скамьи. Здесь многое зависит от учителей физкультуры».

Кравцов объяснил, почему именно Казань стала местом данного форума.

«Казань спортивная столица России. Здесь прекрасная спортивная инфраструктура, университет федеральный, есть возможности занятий любыми видами спорта. Мы стремимся проводить наши федеральные совещания в разных городах. Казань выбрана не случайно, у нее хорошие спортивные достижения. У тех кто сюда приехал, есть что посмотреть».

Говоря о работе школ в регионах, объявленных средний уровень реагирования, Кравцов подчеркнул важность безопасности школьников.

«Эти вопросы решает глава субъекта РФ. Для нас прежде всего важна безопасность школьников», – подчеркнул Кравцов.