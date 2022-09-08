Министр Правительства Шри-Ланки ознакомился с работой СМИ агентства «Татмедиа»

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана сегодня посетил Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Он ознакомился с работой информационного агентства «Татар-информ», радиопроектами «Тәртип» и «Китап».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Высокому гостю рассказали, что «Китап» — это радиоканал с культурно-просветительской концепцией вещания на татарском языке. В его эфире звучат литературные произведения, научно-популярные программы, татарский фольклор и национальная эстрада. Миссия радио — сохранять песни, язык, культурное и литературное наследие татарского народа.

Бандула Гунавардана в сопровождении руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдара Салимгараева и генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова также осмотрел «Литературное кафе».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Здесь представлены книги, которые выпускает Татарское книжное издательство. Национальные издания для детей большей частью дотируются государством. Такой же ресторан есть в центре Казани», — отметил Салимгараев.

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки приехал в Татарстан на XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Среди целей его визита — обсуждение перспективных направлений сотрудничества.