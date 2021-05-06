Министр по развитию Дальнего Востока ознакомился с татарстанским опытом по цифровизации

Участники Ассоциации содействия цифровому развитию представили министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову опыт Татарстана по разработке и внедрению цифровых решений в экономике и социальной сфере.

Перед началом встречи вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов познакомил Алексея Чекункова с ОЭЗ «Иннополис».

Гостю были представлены несколько докладов. В частности, председатель совета ассоциации — директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов рассказал о международном форуме Kazan Digital Week, который пройдет с 21 по 24 сентября в смешанном формате. Гендиректор компании «Барс Груп» Тимур Ахмеров рассказал о единой статистической и информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа. Представитель ГК Innostage Федор Селезнев представил доклад о том, как в республике применяются решения, реализуемые на платформе ситуационного центра.

Также гостю были представлены суперсервис получения мер соцподдержки «Забота», сервис «Образовательная карта» и др.