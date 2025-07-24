Министр по делам молодежи РТ Садыков встретился с участником программы «Батырлар»

Фото: Министерство по делам молодежи РТ

Сегодня в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан прошла первая встреча министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова с Тагиром Садыковым.

Ринат Садыков является наставником одного из участников программы для ветеранов и бойцов СВО «Батырлар. Герои Татарстана».

«Состоялась встреча с Тагиром Садыковым – майором, участником СВО. У Тагира достаточно много интересных и конструктивных предложений по развитию патриотического движения в Республике Татарстан, по реализации проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Обсудили планы и траекторию его дальнейшего профессионального развития в нашей отрасли. Обязательно будем планировать его участие в наших республиканских проектах и привлекать к реализации текущих программ и задач молодежной политики», – отметил Ринат Садыков.

Тагир Садыков был удостоен государственных наград: медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За храбрость» II степени.