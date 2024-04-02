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Общество 2 апреля 2024 20:16

Министр по делам молодежи РТ расскажет о господдержке по улучшению жилищных условий

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Министр по делам молодежи РТ расскажет о господдержке по улучшению жилищных условий
Ринат Садыков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среду, 3 апреля, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в прямом эфире расскажет о возможностях улучшить свои жилищные условия молодым семьям с использованием механизмов господдержки.

Эфир пройдет на странице Центра управления регионом РТ на странице во ВКонтакте. Вопросы гостю можно оставить под трансляцией. Начало трансляции запланировано на 14.00.

#поддержка молодых семей #улучшение жилищных условий #молодые семьи #Ринат Садыков
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