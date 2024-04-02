Министр по делам молодежи РТ расскажет о господдержке по улучшению жилищных условий

Ринат Садыков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среду, 3 апреля, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в прямом эфире расскажет о возможностях улучшить свои жилищные условия молодым семьям с использованием механизмов господдержки.

Эфир пройдет на странице Центра управления регионом РТ на странице во ВКонтакте. Вопросы гостю можно оставить под трансляцией. Начало трансляции запланировано на 14.00.