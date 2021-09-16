Марат Зяббаров отметил позитивные тенденции в Мензелинском районе

Около 10 млрд рублей было инвестировано в экономику Мензелинского района Татарстана за последние 2-3 года. Крупные проекты реализуют компании «Камский Бекон» и «Август». Об этом сказал глава района Айдар Салахов на встрече с заместителем Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зяббаровым во время его рабочей поездки в Мензелинский район, сообщает сайт газеты «Мензеля».

«В районе строятся два крупных животноводческих комплекса, в которых будет создано 300 рабочих мест. Поэтому нужны будут молодые специалисты, окончившие (сельскохозяйственный) техникум. В „Камском Беконе“ на сегодяшний день выплачивают зарплату в размере от 37 до 60 тысяч рублей. Им нужны специалисты, которые умеют работать не с „вилами“, а с новыми механизмами, программами, роботами», — заметил глава.

Марат Зяббаров согласился, что в Мензелинском районе наблюдается позитивная тенденция.

«Ни в одном другом районе нет таких солидных инвестиций от двух компаний, как у вас. „Камский бекон“ и компания „Август“ они ведут масштабное строительство. Сегодня они ищут профессионалов для работы на производстве», — подчеркнул министр.

К тому же это — современные предприятия, которые оснащены цифровым оборудованием, цитирует слова Марата Заббарова сайт районной газеты.