Министр образования РТ заявил, что все уроки должны быть антикоррупционными

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Формирование гражданской позиции, в том числе связанной с неприятием коррупции, идет на всех уроках: математики, физики, биологии, химии, труда. Об этом корреспонденту «Татар-информа» заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Все предметы должны быть антикоррупционными. На уроках литературы изучение произведений великих писателей можно связать с жизнью. Формирование гражданской позиции, в том числе против коррупции, идет на всех уроках: математики, физики, биологии, химии, труда», — уверен Хадиуллин.

Было бы смешно заниматься воспитанием детей на отдельном уроке, пояснил свою позицию министр образования. Учебный процесс от начала и до конца направлен на воспитание, добавил он.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Одним из результатов такой политики стали творческие конкурсы антикоррупционной направленности, которые проводятся Министерством образования и науки Татарстана.

«Это важно, потому что это формирование гражданской позиции у нашей молодежи и наших детей. Наряду с воспитанием и обучением, это самая главная для нас функция системы образования: чтобы дети были патриотичными, чтобы дети боролись со злом, чтобы не было коррупции», — выразил уверенность в необходимости подобных конкурсов Хадиуллин.

Министр образования также сказал, что такие конкурсы воспитывают не только детей, но и их родителей. «Они занимаются перевоспитанием своих родителей. Когда они пишут сочинения, делают рисунки и снимают ролики, они подключают своих родителей и наставников. Это коллективный труд», — пояснил Хадиуллин.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности наградили сегодня в Казанском Кремле. Всего Министерством образования и науки РТ было организовано четыре конкурса,

конкурс творческих работ антикоррупционной направленности «Надо жить честно!»;

конкурс творческих работ среди студентов профессиональных образовательных организаций «На страже закона, против коррупции!»,

конкурса сочинений на родном языке «Скажем коррупции „Нет!“»,

конкурс сочинений антикоррупционной направленности «Будущее моей страны — в моих руках».

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Работы победителей будут использованы при подготовке календарей, брошюр, методических рекомендаций на антикоррупционную тематику, а также при проведении мероприятий по профилактике коррупции среди молодежи.

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Конкурс проводился под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и при поддержке Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.