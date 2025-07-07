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Общество 7 июля 2025 21:26

Ильсур Хадиуллин оценил развитие образовательной среды Актанышского района

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Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин посетил с рабочей поездкой Актанышский район, где ознакомился с ключевыми образовательными и молодежными инициативами.

В сопровождении главы района Ленара Зарипова министр осмотрел ход капитального ремонта Новоалимовской школы, который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». После завершения работ школа получит современные условия для комфортного обучения.

Важным пунктом поездки стало посещение кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Хасана Заманова, в ходе которого министр ознакомился с образовательным процессом и условиями проживания воспитанников.

Особое внимание Ильсур Хадиуллин уделил развитию профобразования. В Технологическом техникуме он ознакомился с работой нового профильного класса по подготовке будущих энергетиков, созданного при поддержке АО «Сетевая компания». Министр подчеркнул значимость такого взаимодействия учебных заведений с промышленными предприятиями для подготовки востребованных специалистов.

Завершился визит в детском оздоровительном лагере «Бүләк», где в этот период отдыхают дети из 19 регионов России. Министр пообщался с ребятами, поинтересовался их впечатлениями от отдыха и пожелал им всего наилучшего.

Лагерь «Бүләк» традиционно играет важную роль в организации летнего отдыха, способствуя укреплению здоровья детей и раскрытию их творческого потенциала.

#Ильсур Хадиуллин #актанышский район рт #нацпроекты #национальные проекты
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