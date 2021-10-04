Министр просвещения РФ заявил о необходимости освободить учителей от излишней отчетности

Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что необходимо снизить уровень отчетности учителей и освободить их от излишнего формализма.

«Поговорили с учителями о необходимости уменьшить бюрократическую отчетность, навести порядок в работе по контролю и проверкам. Я написал письмо руководителям регионов. Мы там дали точные указания по систематизации дел по контролю. Учителя года сказали об этом. Письмо также было написано на этой основе», — рассказал Кравцов.

По словам министра, если учитель ведет электронный журнал, то он не дублируется, и ведение бумажного журнала не требуется.

«Открыли горячую линию по бюрократическим отчетам, многие учителя пожаловались, что им приходится вести и электронный, и бумажный классные журналы. Министерство сказало свою позицию: если ведется бумажный журнал, то электронный журнал не ведется, а если ведется электронный журнал, то заполнять бумажный журнал не надо. Это снизит объем отчетности учителей», — сказал министр.