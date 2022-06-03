Министр образования РФ: бакалавриат и магистратура останутся в России

Бакалавриат и магистратура сохранятся в российских вузах и после отказа от Болонской системы, заверил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

«Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», - заявил глава Минобрнауки РФ в интервью «Коммерсанту».

Однако он считает целесообразным постепенно перейти к смешанной системе. В ней сохранятся и специалитет, и бакалавриат с магистратурой.

Также в министерстве хотят составить список, по которому бакалавры некоторых направлений смогут выбирать себе любое магистерское направление. В то же время другие профили позволят выбирать только смежные специальности.

«От экономики с очевидностью исходит запрос на гибкость образовательных программ и форматов обучения. Надо делать более гибкие программы. Но это никак не связано с болонской системой», - добавил Фальков.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказал мнение, что отказ от Болонской системы образования должен проходить поэтапно.