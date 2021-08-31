Министр образования и науки РТ поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин поздравил с наступающим Днем знаний преподавателей, школьников и студентов, а также родителей учащихся.

«Уважаемые педагоги и родители. Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в связи с началом нового учебного года и Днем знаний», — заявил он в видеопоздравлении.

Хадиуллин отметил, что для более чем 55 тыс. первоклассников республики 1 сентября прозвенит первый в жизни школьный звонок.

Он также напомнил, что рядом всегда будут прекрасные педагоги, готовые не только обучить молодое поколение школьным дисциплинам, но и поделиться своим бесценным жизненным опытом.

Министр обратил внимание на то, что педагог — это профессия, которая подходит далеко не каждому, и что среди учителей нет «равнодушных и случайных»,

«Первое сентября — это праздник всех, кто учится и учит. Кто отправляет в школу и встречает из нее. Кто каждое утро будет возить ребят на школьном автобусе, готовить им обеды, заниматься с ними творчеством и спортом. Всем вам здоровья, счастья и профессиональных побед! Пусть учеба в школе, колледже, техникуме и вузе приносит радость ребятам и удовлетворение — учителям и педагогам», — пожелал Ильсур Хадиуллин.