Министр образования и депутаты Госсовета Татарстана сдали ЕГЭ по математике

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Родители школьников в Казани сегодня сдали ЕГЭ по математике – один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» в этом году прошла в девятый раз.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЕГЭ по математике базового уровня в многопрофильном лицее №188 «Бионика» сдавали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, депутат Госсовета РТ и Герой России Расим Баксиков, депутат Госсовета РТ и бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов, народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева и другие известные лица.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение перед ЕГЭ, познакомить с экзаменационной процедурой, пояснил глава Минобрнауки.

«Школьники занимались математикой с 1-го по 11-й класс, показывали хорошие результаты. Но одно дело – знать предмет, а другое – прийти в пункт проведения экзамена и преодолеть психологический барьер, чтобы успешно сдать экзамен. Акция направлена на то, чтобы показать родителям, как их дети будут сдавать ЕГЭ, какие задания им придется выполнить, на что нужно обратить внимание», – рассказал Хадиуллин.

Он заверил, что «ничего страшного в ЕГЭ нет, если к нему подготовиться».

Ризванов добавил, что школы Казани в этом году окончат 6 тыс. одиннадцатиклассников, 15 тыс. выпускников завершат обучение в девятых классах. «Самыми популярными экзаменационными предметами остаются профильная математика, обществознание, информатика. Надеемся, что наши выпускники в этом году сдадут экзамены успешно», – отметил он.

​​​ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зарипов признался, что к пробному ЕГЭ по математике не готовился, но с удовольствием принял предложение лицея принять участие в акции. «Не могу похвастаться хорошими оценками по математике в школе, так как все время думал о хоккее. И сегодня, спустя столько лет без практики, непросто было восстановить знания», – подчеркнул он.

В рамках акции родители прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки, ознакомились с процедурой контроля на госэкзамене. Они также узнали, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности на экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

На сегодняшний день в акции приняли участие более 500 родителей из Азнакаевского, Атнинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Кукморского, Лаишевского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского и Тюлячинского районов.

Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ, впрочем, аналогичные тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Они состоят из блоков заданий «А» и «Б» и рассчитаны на час. Для выпускников ЕГЭ по математике длится три часа.