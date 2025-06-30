Министр образования Эстонии не смогла ответить, сколько будет 8×4

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас оказалась в неловкой ситуации в ходе интервью изданию «EA Daily». В разговоре с журналистом обсуждались стандарты, предъявляемые к учебным заведениям. В ходе беседы глава ведомства отметила, что образование — это «не только математические формулы».

В ответ журналист решил проверить министра на базовые знания и попросил умножить восемь на четыре. На это Каллас ответила, что не знает, каким будет правильный ответ.

Попытка выйти из ситуации привела к обратному эффекту: министр в ответ переадресовала тот же вопрос журналисту. Он, в свою очередь, решил задачу нестандартным способом — сначала сложил восемь и восемь, а затем умножил результат на два.