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Общество 30 июня 2025 12:16

Министр образования Эстонии не смогла ответить, сколько будет 8×4

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Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас оказалась в неловкой ситуации в ходе интервью изданию «EA Daily». В разговоре с журналистом обсуждались стандарты, предъявляемые к учебным заведениям. В ходе беседы глава ведомства отметила, что образование — это «не только математические формулы».

В ответ журналист решил проверить министра на базовые знания и попросил умножить восемь на четыре. На это Каллас ответила, что не знает, каким будет правильный ответ.

Попытка выйти из ситуации привела к обратному эффекту: министр в ответ переадресовала тот же вопрос журналисту. Он, в свою очередь, решил задачу нестандартным способом — сначала сложил восемь и восемь, а затем умножил результат на два.

#Эстония #математика
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