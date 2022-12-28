Министр обороны Южной Кореи извинился за инцидент с дронами КНДР

Южная Корея не смогла сбить беспилотники КНДР, которые нарушили воздушное пространство страны. За это министр государства Ли Чжон Соп извинился перед гражданами, передает южнокорейское агентство «Ренхап».

«Я хотел бы сказать, что приношу извинения гражданам за результат операции, проведенной в ответ на провокацию беспилотников Северной Кореи», – сказал он на заседании комитета по национальной обороне в парламенте.

При этом он отрицает, что один из пяти дронов долетел до центрального района Сеула, где находится офис президента и Министерство обороны. Военные могут подтвердить это по данным устройств слежения, заверил министр.

Напомним, 26 декабря стало известно, что дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула. Их попытались сбить, однако сделать это не удалось. Сообщалось, что только один из беспилотников возвратился в Северную Корею, а остальные четыре пропали с экранов радаров.