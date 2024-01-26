Министр обороны Сергей Шойгу вручил орден Мужества бойцу из Альметьевска

За свои выдающиеся поступки на поле боя военнослужащий Александр из Альметьевска награжден орденом Мужества, вручение которого прошло под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

В ходе выполнения боевой задачи в составе штурмовой группы 15 января 2023 года, грамотно оценив сложившуюся обстановку, Александр принял решение занять наиболее выгодный рубеж для ведения огня по обороняющемуся противнику.

Таким образом, танк под руководством лейтенанта Александра оказался в непосредственной близости с опорным пунктом противника, экипаж нанес огромный урон живой силе, тем самым деморализовав его. Исходя из этого, танк под руководством лейтенанта Александра позволил личному составу штурмовой группы продолжить наступление.

Как рассказали «Татар-информу» в близком окружении бойца, военнослужащий не захотел афишировать свое имя и лицо, так как бабушка не знает, что любимый внук находится на СВО, она тяжело болеет.

«Гордимся нашими героями и всеми теми, кто стоит на защите Родины. Все они проявляют стойкость, отвагу и самоотверженность, чтобы обеспечить нашу безопасность и спокойствие. Низкий поклон и огромная благодарность каждому из них!» — отметили в администрации.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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