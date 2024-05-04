Министр обороны РФ вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Он выразил благодарность за образцовое выполнение задач и пожелал военнослужащим дальнейших успехов в службе.

Шойгу подчеркнул, что высокие награды, такие как звания Героев Российской Федерации, являются особой заслугой бойцов. Он поздравил военных и пожелал им беречь себя на пути к новым успехам и победам.