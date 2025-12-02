news_header_top
Руc Тат
СВО 2 декабря 2025 14:42

Министр обороны РФ поздравил военных с освобождением Красноармейска в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений в связи с освобождением населенного пункта Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Красноармейск имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск.

Министр поздравил командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной Ордена Богдана Хмельницкого дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка, которые участвовали в освобождении Красноармейска.

#СВО #Минобороны
