Министр обороны РФ назвал четыре условия успеха в современных военных конфликтах

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал четыре ключевых фактора для достижения успеха в современных военных конфликтах. Об этом он заявил на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2024».

По его мнению, успех обеспечивают следующие условия:

оснащение войск современным вооружением

применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.

создание эффективной системы управления с применением искусственного интеллекта;

постоянное улучшение подготовки военных кадров, особенно командного состава.

«Только комплексный подход обеспечивает значительное преимущество над противником», — подчеркнул Белоусов.

Форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. На мероприятии представлена продукция более тысячи российских предприятий, включая инициативные проекты. Экспозиция включает современное вооружение, доказавшее свою эффективность в боевых условиях, а также инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.