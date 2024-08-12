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Политика 12 августа 2024 14:23

Министр обороны РФ назвал четыре условия успеха в современных военных конфликтах

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Министр обороны России Андрей Белоусов назвал четыре ключевых фактора для достижения успеха в современных военных конфликтах. Об этом он заявил на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2024».

По его мнению, успех обеспечивают следующие условия:

  • оснащение войск современным вооружением
  • применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.
  • создание эффективной системы управления с применением искусственного интеллекта;
  • постоянное улучшение подготовки военных кадров, особенно командного состава.

«Только комплексный подход обеспечивает значительное преимущество над противником», — подчеркнул Белоусов.

Форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. На мероприятии представлена продукция более тысячи российских предприятий, включая инициативные проекты. Экспозиция включает современное вооружение, доказавшее свою эффективность в боевых условиях, а также инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.

#Минобороны
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