Первые 20 бойцов бундесвера (вооружённые силы Германии – Прим. «Т-и») прибыли в Литву для подготовки к продолжительному размещению немецкой бригады. Об этом сообщил действующий министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио.

Соответствующий план утвердил предыдущий министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас вместе с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом в декабре 2023 года.

В октябре 2024 года, согласно плана, личный состав немецкой бригады увеличат до 150 человек. Большая часть военнослужащих прибудет в Литву в 2025–2026 годы, а их семьи получат «привлекательные условия», в том числе возможность посещения немецкоязычных школ, детских садов, оплату жилья и авиаперелетов. По словам Анушаускаса, в 2027 году немецкая бригада из 4800 военных должна достичь полной боеспособности.

До 80% подразделения будет размещено у границы с Белоруссией (н.п. Руднинкай, Шальчининкский район), остальная часть в центре Литвы.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности» - прокомментировал отправку военных пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Перспективы войны с НАТО российский президент Владимир Путин называл «полной чушью». У России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО, заверил Путин.