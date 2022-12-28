Министр обороны и глава разведки Турции прилетели в Москву для переговоров

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан прибыли в Москву для переговоров. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Представители турецкой стороны встретились с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, его сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом и руководителями разведок России и Сирии (о ком именно идет речь, не уточняется).

Стороны обсудили «сирийский кризис, проблему беженцев и совместную борьбу с террористическими организациями в Сирии». Они договорились продолжить трехсторонние консультации для обеспечения и поддержания стабильности в Сирийской Арабской Республике и в целом в регионе.

Телеканал при этом обращает внимание на то, что первый разговор лицом к лицу представителей Турции и Сирии за последние одиннадцать лет (именно одиннадцать лет назад, в 2011 году, началась сирийская гражданская война — прим. Т-и).

Российское Министерство обороны также отчиталось о трехсторонней встрече. По информации военного ведомства, были «обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии».