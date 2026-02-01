Министр обороны Германии Борис Писториус в необычной форме попытался объяснить европейцам необходимость наращивания вооружений, сославшись на высказывание, которое приписывают немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Грустной задницей радостно не пукнешь», – сказал Писториус, чтобы призвать европейцев сохранять оптимизм и решимость на фоне резкого роста расходов ФРГ на милитаризацию.

По его словам, Германии необходимо закупать технику и вооружения, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту на европейском континенте, который он связал с якобы существующей российской угрозой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 11 декабря также призвал европейские страны увеличить оборонные расходы.

Он заявил, что государства альянса должны быть готовы к военному противостоянию с Россией, и призвал перейти к так называемому военному образу мышления. При этом Рютте без приведения доказательств утверждал, что НАТО якобы стало следующей целью Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявлял, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова зафиксировать соответствующие гарантии в письменном виде.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также подробно разъяснял, что у Москвы нет намерений нападать на Североатлантический альянс, поскольку в этом нет смысла.

Он отмечал, что западные политики регулярно пугают собственное население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по его словам, здравомыслящие люди понимают, что подобные заявления не соответствуют действительности.