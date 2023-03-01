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Министр обороны Германии Писториус заявил об отсутствии боеспособной армии
Германия на сегодняшний день не обладает армией, достаточной для того, чтобы при необходимости защитить страну, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. В случае военного положения Бундесвер не справится из-за нехватки ресурсов, в том числе – людей, сказал он, выступая на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге.
«У нас нет вооруженных сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны», — заявил он (цитата по РИА Новости).
В сложившей ситуации Германии необходимо вкладывать значительные средства в модернизацию вооруженных сил, сказал Писториус, подчеркнув, что страна имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО. По словам министра, стране необходимо восполнить пробелы, которые возникли в оборонной политике страны за последние 30 лет.
Напомним, Германия была одной из первых стран, заявивших о готовности передать Киеву современные танки Leopard 2 (14 боевых машин). Также власти страны разрешили другим странам реэкспорт своих танков Украине. 27 февраля Писториус заявлял, что Германия уже оказала Украине поддержку на 3,4 млрд евро.
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