Министр обороны Германии Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины

Следующие несколько недель станут в некоторой степени решающими для Украины, хотя и не определят исход конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью агентству Bloomberg.

«Я считаю, что ближайшие недели станут в определенной степени решающими для Украины», — заметил Писториус, пообщавшийся с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Как мы уже поняли из [заявлений председателя Объединенного комитета начальников штабов США] генерала Марка Милли, сделанных несколько месяцев назад, и после встречи в Рамштайне осенью, приоритетной задачей для нас является <...> обеспечение противовоздушной обороны», — пояснил министр обороны Германии.

И добавил: «В течение трех месяцев нам необходимо добиться создания [на Украине] надежной, рабочей ПВО». Вместе с тем Писториус подчеркнул, что предстоящий период важен, но он не определит исход противостояния.