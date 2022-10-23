Министр обороны Британии предложил Шойгу помощь в урегулировании конфликта на Украине

Власти Великобритании готовы помочь России и Украине достичь соглашения по прекращению боевых действий. Об этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в ходе телефонных переговоров заявил своему российскому коллеге Сергею Шойгу, сообщает пресс-служба британского военного ведомства.

«Добиваться разрешения войны — задача для Украины и России, и Великобритания готова оказать помощь», — подчеркнул Уоллес.

Кроме того, он заверил, что Соединенное Королевство и другие страны продолжат поддерживать Украину, а также отметил «желание снизить градус накала этого конфликта».

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Шойгу сообщил коллеге о «возможных провокациях <…> с применением „грязной бомбы“» и предположил, что украинская сторона при поддержке государств Запада планирует действия по эскалации противостояния.

Уоллес в ответ заметил, что Украина не планирует идти на эскалацию. Он «отверг эти утверждения и предостерег от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации».

В целом британская сторона сочла прошедшую беседу Уоллеса и Шойгу «профессиональной и уважительной».