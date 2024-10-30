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СВО 30 октября 2024 13:08

Министр обороны Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Кругляковки

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской области.

«Продвигаясь вперед, повторяя решительные действия ваших ветеранов-фронтовиков в боях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, вы освобождаете нашу землю, проявляя при этом стойкость и отвагу. Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину», – отметил в поздравлении Белоусов.

Как сообщает Минобороны, министр пожелал командованию и личному составу дивизии здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо нашей Родины.

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