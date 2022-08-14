Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу

Делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном отправилась в Россию, передает РИА Новости.

«В рамках визита запланирована встреча с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу», — анонсировали в военном ведомстве.

Кроме того, возможны встречи и с другими высокопоставленными лицами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начало недели также ознаменуется переговорами с главой минпромторга Афганистана в Москве.

Кроме того, уже приземлился в Тайбэе (о. Тайвань) самолет с делегацией США.