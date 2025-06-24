Министр молодежи Татарстана призвал предприятия активнее вовлекать школьников в работу

Министр молодежи Республики Татарстан призвал бизнес активнее вовлекать школьников и студентов в трудовую деятельность. По его словам, ежегодно в республике организуют около 12 тысяч рабочих мест для подростков на летний период, однако этого недостаточно.

«Запрос от подростковой молодежи кратно больше. Мы призываем и крупный, и малый бизнес создавать летние отряды для школьников, вовлекать их в реальную работу. Сначала они трудоустраиваются в летний период, потом – в студенчестве, а в будущем – уже как профессионалы на тех же предприятиях. Срабатывает система наставничества», – отметил министр.

Он подчеркнул, что современные заводы Татарстана кардинально отличаются от привычных стереотипов.

«Это – не мазут и грязь. Я лично был на ряде предприятий: "Казаньоргсинтез", "Кипмастер", заводы особой экономической зоны "Алабуга" – это чистые, теплые, технологичные производства. Молодые люди 18-19 лет спокойно могут зарабатывать там 100-120 тысяч рублей в месяц», – сообщил он.

Садыков также напомнил, что уровень дохода остается одним из ключевых факторов выбора работы для молодежи.

«В прошлом году многие ушли с заводов в доставку – из-за предложений в два-три раза выше. И это нормально. Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятия должны вкладываться не только в технологии, но и в людей», – подчеркнул он.

Министр добавил, что вопросы молодежного трудоустройства находятся в фокусе не только у Министерства молодежи, но и у Министерства труда, Центров занятости, а также системы студенческих отрядов, через которую в прошлом году отработало около 1,5 тысяч подростков.

Трудоустройство молодежи соответствует целям национального проекта «Кадры».