Министр молодежи РТ Садыков сдал нормативы ГТО на золотой знак

Фото: Минмолодежи РТ

Министр молодежи Татарстана Ринат Садыков сдал нормы ГТО на золотой знак. Напомним, ранее он обещал принять участие в мероприятиях на Дне физкультурника, который прошел сегодня в казанском экстрим-парке «УРАМ».

«Ежедневная зарядка, спортивные упражнения на протяжении месяца помогли показать сегодня хороший результат», - сказал Садыков, чьи слова приводит пресс-служба Минмолодежи РТ.

Министра также порадовало, что на спортивном мероприятии было много подростков, молодежи, которые также активно сдавали нормы ГТО.

Отмечается, что нормы ГТО в этот день сдавали и другие сотрудники министерства. Команда ведомства призвала молодежь активно заниматься спортом и быть всегда в движении.

Мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография». Нацпроекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.