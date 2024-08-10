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Министр молодежи РТ Садыков сдал нормативы ГТО на золотой знак
Министр молодежи Татарстана Ринат Садыков сдал нормы ГТО на золотой знак. Напомним, ранее он обещал принять участие в мероприятиях на Дне физкультурника, который прошел сегодня в казанском экстрим-парке «УРАМ».
«Ежедневная зарядка, спортивные упражнения на протяжении месяца помогли показать сегодня хороший результат», - сказал Садыков, чьи слова приводит пресс-служба Минмолодежи РТ.
Министра также порадовало, что на спортивном мероприятии было много подростков, молодежи, которые также активно сдавали нормы ГТО.
Отмечается, что нормы ГТО в этот день сдавали и другие сотрудники министерства. Команда ведомства призвала молодежь активно заниматься спортом и быть всегда в движении.
Мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография». Нацпроекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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