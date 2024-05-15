Министр Ливии: Партнерство России и исламских стран способствует созданию нового мира

Партнерство России и исламских стран представляет собой новый формат отношений, создание нового сильного мирового пространства. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Абдулхади Ибрагим Лахвейж на открытии экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» и выставки RUSSIA HALAL EXPO.

«Мы строим новый мир, где будет воплощена коллективная воля народов, будет развиваться плодотворное экономическое, торговое, промышленное сотрудничество. Это будет мир будущего. Это будет влиятельная политическая сила, которая придет, чтобы создать новый многополярный мир и покончить с однополярным миром, основанном на эксплуатации более слабых народов», — сказал спикер.

По его словам, участие представителей Ливии в KazanForum показывает заинтересованность в развитии делового сотрудничества с Россией и его укреплении во всех областях, а также в разработке конкретных программ.

«15-й форум отражает приверженность России и ее заинтересованность в развитии отношений с исламским миром на основе взаимного уважения, совместных интересов, обмена опытом, взаимопонимания», — продолжил министр.

Он назвал KazanForum «важной вехой в развитии сотрудничества во имя интересов народов исламского мира и России».

«Ещё одно важное значение форма — он служит сломом сложившегося негативного стереотипа об исламе и мусульманах в целом», — подчеркнул спикер.

Абдулхади Ибрагим Лахвейж заметил, что ислам — это религия мира, дружбы, любви и взаимопонимания. «Она далека от экстремизма. Напротив, ислам борется с экстремизмом и терроризмом. В противовес этому мы строим отношения, основанные на взаимном уважении между странами. И этот форум представляет собой важный механизм, который способствует установлению таких отношений», — уточнил он.

Министр также отметил, что Ливия осуждает агрессию в отношении палестинского народа. «Мы призываем остановить эту агрессию», — заверил он.

Замминистра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех добавил, что отношения Объединённых Арабских Эмиратов и России укрепляются и развиваются с каждым годом. В прошлом году товарооборот между странами составил 11,2 млрд долларов. Россия экспортировала товары в ОАЭ на сумму 6,6 млрд долларов и импортировала на 4,6 млрд долларов.

«Мы активно работаем над развитием нашей торговли. Укрепление сотрудничества между исламскими государствами и Россией, особенно в сфере халяльной продукции, жизненно важно для обеих сторон», — убежден спикер.

По мнению генерального директора Исламской палаты халяльных услуг Ашрафа Аль Танбули, KazanForum стал мостом, соединяющим экономики России и исламского мира.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. В мероприятиях принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.

KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Видео: © Надежда Гордеева/«Татар-информ»