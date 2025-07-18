Министр лесного хозяйства РТ представил доклад на заседании Совета Федерации

Фото: © Пресс-служба лесного хозяйства РТ

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров выступил на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Мероприятие состоялось в Кирове под руководством заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.

В ходе выступления Равиль Кузюров ознакомил участников заседания с текущим состоянием лесного хозяйства в регионе. По его данным, общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,26 млн гектаров, из них земли лесного фонда — более 1,22 млн гектаров, при этом уровень лесистости достигает 17,4%.

За последние шесть лет в рамках регионального проекта по сохранению лесов проведены работы по восстановлению более 21 тыс. гектаров. Ежегодно заготавливается не менее 11,5 тонн семян и выращивается свыше 30 миллионов единиц стандартного посадочного материала.

Министр также отметил вклад республики в создание защитных лесных насаждений и меры по предотвращению лесных пожаров. Особое внимание было уделено текущим проблемам, включая ограниченный доступ лесхозов к вырубке спелых и перестойных насаждений, что негативно сказывается на санитарном состоянии лесов. В этой связи Кузюров представил разработанный министерством совместно с Минприроды России проект поправок в Лесной кодекс и предложил поддержать инициативу на уровне профильного совета.