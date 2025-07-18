Министр лесного хозяйства РТ представил доклад на заседании Совета Федерации
Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров выступил на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Мероприятие состоялось в Кирове под руководством заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.
В ходе выступления Равиль Кузюров ознакомил участников заседания с текущим состоянием лесного хозяйства в регионе. По его данным, общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,26 млн гектаров, из них земли лесного фонда — более 1,22 млн гектаров, при этом уровень лесистости достигает 17,4%.
За последние шесть лет в рамках регионального проекта по сохранению лесов проведены работы по восстановлению более 21 тыс. гектаров. Ежегодно заготавливается не менее 11,5 тонн семян и выращивается свыше 30 миллионов единиц стандартного посадочного материала.
Министр также отметил вклад республики в создание защитных лесных насаждений и меры по предотвращению лесных пожаров. Особое внимание было уделено текущим проблемам, включая ограниченный доступ лесхозов к вырубке спелых и перестойных насаждений, что негативно сказывается на санитарном состоянии лесов. В этой связи Кузюров представил разработанный министерством совместно с Минприроды России проект поправок в Лесной кодекс и предложил поддержать инициативу на уровне профильного совета.