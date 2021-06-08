Министр культуры Якутии о договоре с РТ: Наши архивы и библиотека будут работать вместе

В национальной художественной галерее «Хазине» на территории Казанского Кремля открылась выставка современного якутского искусства «От Олонхо к пространству творчества».

На вернисаже 80 северных произведений, в числе которых обрядовые маски для лошадей жениха и невесты, гобелены из конского волоса, национальная графика и живопись, кропотливо проработанные в мелочах костюмы к фильму «Тыгын Дархан», министр культуры и духовного развития Якутии анонсировал сотрудничество в сфере культуры с Татарстаном.

«Наши регионы как национальные субъекты Российской Федерации всегда сверяют свои карты, свои юбилеи, достижения, свои решения, которые принимают, когда страна шагает вперед. С этой точки зрения мы, наверное, поздно приехали, сто лет всего прошло (с образования республик — прим. Т-и). Если бы мы приехали чуть более 1000 лет назад, то нам не нужен бы был переводчик, я бы разговаривал с вами на одном языке. Мы приехали для будущих поколений, чтобы показать направление, куда идти — чтобы сохранить те традиции и ту красоту, которая есть в этом мире: другого такого народа нет. Мы уже в проекте соглашение подписали: и цирк, и библиотека, и наши архивы будут работать вместе», — сказал Юрий Куприянов.

Он также отметил, что делегация Якутии будет стремиться, чтобы после ее визита жители Татарстана спрашивали, когда якуты приедут еще раз. В Татарстане, напомним, с 7 по 13 июня проходят Дни Якутии.

Выставка в Хазине небольшая, занимает всего два зала, но уникальна по представленным здесь экспонатам. Здесь и фигурки в стиле национальных промыслов из дерева, из кости мамонта, и гобелены из жесткого конского волоса, созданные на основе традиций домашнего убранства народов севера. Своеобразно письмо художников Якутии, запечатлевающих и заснеженные просторы, и длинные холодные ночи. Особенно интересны для визуального изучения детально проработанные костюмы из фильма «Тыгын Дархан», выставленные в стеклянных витринах.

К слову, сам фильм бесплатно по предварительной записи можно посмотреть сегодня в кинотеатре «Мир».

«У Якутии и Татарстана много общего. В первую очередь у нас (татар и якутов — прим. Т-и) общие корни: мы одна языковая группа. А самое главное — абсолютная синергия в определении культурных приоритетов культурной политики наших регионов. Мы являемся ответственными не только за обеспечение комфортной доступной культурной среды на наших территориях, но еще и несем ответственность за сохранение наших национальных культуры», — сказала на открытии выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она отметила, что тому вниманию, которое в Республике Саха уделяется поддержке национального следа в профессиональном искусстве (кинематография, театре, цирке), стоит поучиться. Дни культуры Якутии в Татарстане, подчеркнула она, не отчет, а направление дальнейших действий.

Выставка будет принимать посетителей до 13 июня. Научные сотрудники якутского музея будут ежечасно проводить по ней подробную экскурсию.

Фото: Михаил Захаров