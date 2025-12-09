news_header_top
Культура 9 декабря 2025 14:05

Министр культуры Татарстана объяснила отмену музейной акции «Бесплатный вторник»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отмена акции «Бесплатный вторник», позволявшей бесплатное посещение музеев Татарстана в первый вторник месяца, вызвана тем, что она исчерпала себя. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова в интервью агентству «Интерфакс».

«Эта программа действовала почти пять лет и просто исчерпала себя. Сейчас мы говорим о более адресном подходе к определению льготных целевых аудиторий», – пояснила она.

В связи с этим министр напомнила, что в республике сохранено бесплатное посещение музеев для школьников, многодетных семей, семей участников специальной военной операции.

«Сейчас отрабатываем программы, которые будут адаптированы для лиц серебряного возраста, чтобы удовлетворить их запросы», – добавила Аюпова.

#музеи татарстана #Ирада Аюпова
