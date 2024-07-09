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Министр культуры РТ расскажет, какие мероприятия посетить этим летом
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Завтра, 10 июля, глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова выступит в прямом эфире ЦУР РТ.
Министр сделает анонс культурных мероприятий, которые, по ее мнению, стоит посетить этим летом. Также она расскажет, как национальный проект «Культура» делает искусство доступным для всех.
Трансляция начнется в 13.00 в сообществе Центра управления регионом во «ВКонтакте».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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