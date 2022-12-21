Министр культуры РТ назвала дату открытия Нижнекамского ТЮЗа

Нижнекамский Театр юного зрителя откроется 28 декабря в обновленном здании кинотеатра «Джалиль». Дату в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» озвучила министр культуры Ирада Аюпова.

По словам гостьи эфира, в этом году, несмотря на сложную ситуацию и санкции, ни один проект в области культуры не был свернут. Она напомнила об открытии русского драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, двух первых в России центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске. Эти центры удалось реализовать благодаря национальному проекту «Культура».

«Это четыре крупных объекта в рамках федерального софинасирования. Я считаю, что с этой точки зрения мы очень успешно выстрелили», — отметила Аюповаа.

Также в этом году были реализованы крупные масштабные проекты — «Стиль жизни — Культурный код» с участием гостей из разных стран мира и форум, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия, где были представлены 56 стран мира и более 700 участников. В фестивале мусульманского кино приняли участие 44 страны мира.

«Мы не чувствуем ни изоляции, ни отмены. Причем в событиях участвовали самые разные страны. Нужно двигаться дальше, не поддаваться панике и эмоциональному накалу», — заключила спикер.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.